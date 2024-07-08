Дотком назвал русское супероружие, против которого ЗРК Patriot беззащитны

Бизнесмен считает, что ЗРК Patriot не могут противостоять гиперзвуковым ракетам ВС РоссииБывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что в Евросоюзе после поставок ЗРК Patriot на Украину осталось не более 100 таких установок.
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