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Дотком назвал русское супероружие, против которого ЗРК Patriot беззащитны

Дотком назвал русское супероружие, против которого ЗРК Patriot беззащитны

Бизнесмен считает, что ЗРК Patriot не могут противостоять гиперзвуковым ракетам ВС РоссииБывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что в Евросоюзе после поставок ЗРК Patriot на Украину осталось не более 100 таких установок.

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