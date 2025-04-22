Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Чей Крым?» уже не актуально, актуально «чей Киев?» (Fox News)

«Чей Крым?» уже не актуально, актуально «чей Киев?» (Fox News)

«Чей Крым?» уже не актуально, актуально «чей Киев?» (Fox News).  Если США признают Крым российским, Украина ответит симметрично: признает российской Аляску.

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Комментарии
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Надежда
Киевская РУСЬ была, есть и БУДЕТ!)✌️🇷🇺
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10 час.
Н
Николай
Чья Одесса!?
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6 час.
Надежда
Екатерины Великой!
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5 час.
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