"Апельсин на всех один". Нифонтов о работе министром, успехах и проблемах спорта

Интервью с призером Олимпийских игр в Лондоне, который уже год "рулит" алтайским спортом Известный алтайский дзюдоист, призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Иван Нифонтов в ноябре 2023 года приступил к работе министра спорта Алтайского края.
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