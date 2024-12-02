"Апельсин на всех один". Нифонтов о работе министром, успехах и проблемах спорта

Интервью с призером Олимпийских игр в Лондоне, который уже год "рулит" алтайским спортом Известный алтайский дзюдоист, призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Иван Нифонтов в ноябре 2023 года приступил к работе министра спорта Алтайского края.