Эта история началась примерно в XIV веке в Муроме. Легенда гласит: купцы стали завозить в город пшеницу, которая ранее была там в дефиците.
Калач
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Эта история началась примерно в XIV веке в Муроме. Легенда гласит: купцы стали завозить в город пшеницу, которая ранее была там в дефиците.
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