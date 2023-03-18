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Мотострелковые подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Масютовки в Харьковской области

Мотострелковые подразделения ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Масютовки в Харьковской области

В Харьковской области российские мотострелки пресекли попытку украинского формирования атаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка.

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