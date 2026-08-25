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«Нагрузка на букмекеров такая, что компании задумываются, надо ли вообще работать. Будет больно и грустно». Глава «Тенниси» о новых налогах

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о росте фискальной нагрузки на букмекеров. Ранее Сулейманов сообщил, что букмекерская компания приостанавливает прием ставок на территории России с 1 сентября.

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