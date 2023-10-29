Трамп пообещал восстановить «запрет на поездки» для мусульман, если станет президентом

Дональд Трамп в своей речи на республиканском еврейском съезде в субботу пообещал восстановить скандальный запрет на поездки, который был нацелен на множество преимущественно мусульманских стран, если он снова станет президентом США.
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