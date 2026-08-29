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Царьград

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Поезд насмерть сбил двух человек в Тосненском районе Ленобласти

Поезд насмерть сбил двух человек в Тосненском районе Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области поезд насмерть сбил двух человек на участке между поселками Стекольное и Новолисино.

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