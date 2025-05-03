Церковь России 4 мая 2025 года почитает День памяти мученика Прокула Путеольского AdministratorСогласно православному календарю, сегодня, 4 мая 2025 года, в воскресенье, церковь вспоминает нескольких святых мучеников, отдавших свою жизнь за веру в Христа.