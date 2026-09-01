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CRUDEOIL: CUP & HANDLE BREAKOUT IN FOCUS

CRUDEOIL: CUP & HANDLE BREAKOUT IN FOCUS

CRUDEOIL: CUP & HANDLE BREAKOUT IN FOCUS Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! Shalvisharma5 Crude Oil is developing a Cup & Handle formation on the daily chart, with price now testing the key 8394 neckline.

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