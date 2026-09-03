Добыча нефти в Венесуэле к 2050 году может превысить рекорд 90-х

Венесуэла сможет вернуться к уровню нефтедобычи 1990-х, превышавшему 3 млн баррелей в сутки, только к 2050 г.
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