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Добыча нефти в Венесуэле к 2050 году может превысить рекорд 90-х

Добыча нефти в Венесуэле к 2050 году может превысить рекорд 90-х

Венесуэла сможет вернуться к уровню нефтедобычи 1990-х, превышавшему 3 млн баррелей в сутки, только к 2050 г.

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