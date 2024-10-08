Чтобы не повторить опыт «Аккую»: первая АЭС в Казахстане будет учитывать «санкционную оговорку»

Власти Казахстана, которые наблюдают за сложностями, возникающими при поставках оборудования на «Аккую», предусмотрят «санкционную оговорку», подписывая контракты с компаниями на строительство первой атомной электростанции.
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