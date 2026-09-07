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Anbernic выпустила первую портативную ретро-консоль на чипе Snapdragon. RG 55G1 стоит 150 долларов

Anbernic выпустила первую портативную ретро-консоль на чипе Snapdragon. RG 55G1 стоит 150 долларов

Внутри Snapdragon G1 Gen 2 и Компания Anbernic, известная своими ретро-консолями, представила свою первую портативную модель на чипе Qualcomm.

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