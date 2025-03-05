Цемент в воду или воду в цемент: как правильно замешивать раствор

Сколько людей задумываются о том, как правильно замешивать этот самый раствор? Казалось бы, что может быть проще: смешал цемент, песок, щебень и воду — готово! Однако, как выясняется, последовательность добавления компонентов играет огромную роль.
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