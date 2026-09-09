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ИА Реалист

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Двойной удар по мировой экономике: дорогая нефть и слабый доллар

Двойной удар по мировой экономике: дорогая нефть и слабый доллар

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 9 сентября американская валюта продолжает слабеть третью сессию подряд на фоне укрепления иены и обеспокоенности инвесторов последствиями расширенной программы обратного выкупа казначейских облигаций.

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