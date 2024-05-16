В Минобрнауки рассказали, как ликвидация бакалавриата скажется на дипломах

Упразднение бакалавриата не обесценит уже полученные дипломы.фото: pixabay.com/nikolayhg--> Упразднение бакалавриата в России не обесценит уже полученные дипломы этой степени, заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
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