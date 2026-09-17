Концерт «Солнцестояние»

Народная песня легко меняет форму, когда попадает в руки музыкантов, привыкших к импровизации. Екатеринбургский секстет обращается к уральской и среднерусской традиции и переносит фольклорный материал в пространство фанка, латины и фьюжна.
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