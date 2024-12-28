Путин снизил налоговую нагрузку на экспортеров нефти и газа

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти и газа, следует из документа, который был размещен на официальном портале правовых актов.
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