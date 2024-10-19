В Калужской области перевернулся мотоцикл: пострадал водитель

В Боровском районе, на улице Лыскина в городе Балабаново, произошло ДТП с участием мотоцикла «Иж Планета», который опрокинулся на проезжую частьВ Боровском районе, на улице Лыскина в городе Балабаново, произошло ДТП с участием мотоцикла «Иж Планета», который опрокинулся на проезжую часть.
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