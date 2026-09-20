Брынцалов продаёт усадьбу за 2,5 млрд рублей в Кисловодске

Владимир Брынцалов выставил на продажу свою роскошную усадьбу в Кисловодске за 2,5 млрд рублей. В историческом доме площадью 800 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел поставить р...
- A Счёт за ЖКХ на 12...
- Т Счёт за ЖКХ на 12...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым