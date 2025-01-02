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Вучич заявил, что хороших новостей по санкциям США против NIS нет

Вучич заявил, что хороших новостей по санкциям США против NIS нет

После разговора с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом президент Сербии Александр Вучич заявил, что хороших новостей по вопросу американских санкций в отношении российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) нет.

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