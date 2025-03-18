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Царьград

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В Ростове планируют открыть завод цинковых белил

В Ростове планируют открыть завод цинковых белил

В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству цинковых белил.В Ростове-на-Дону стартовало строительство завода по выпуску цинковых белил, который планируется открыть летом 2025 года в северо-западной промышленной зоне города.

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