В Ростове планируют открыть завод цинковых белил

В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству цинковых белил.В Ростове-на-Дону стартовало строительство завода по выпуску цинковых белил, который планируется открыть летом 2025 года в северо-западной промышленной зоне города.
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