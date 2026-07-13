Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам на три года

Инициатива главы комиссии Госсовета позволит сохранить в субъектах РФ около 300 млрд рублей для инвестиций и соцпрограммМэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», выступил с предложением отсрочить выплаты регионов по бюджетным кредитам.