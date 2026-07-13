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Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам на три года

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам на три года

Инициатива главы комиссии Госсовета позволит сохранить в субъектах РФ около 300 млрд рублей для инвестиций и соцпрограммМэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», выступил с предложением отсрочить выплаты регионов по бюджетным кредитам.

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