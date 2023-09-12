Западные страны в геополитике наступают на те же грабли, что и Советский Союз в годы своего существования.
Путин: Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР
Комментарии
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М
Малышок
Всё правильно. Но помимо этого используют старые методы против России и других стран, не учитывая, что современная Россия - это не СССР. Другая идеология, иные цели, иные мотивы, иные побуждения. Да и средства для достижения своих целей тоже иные, чем у СССР.
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17 час.
ВЛ
Владимир Ломовцев
"Глава РФ обратил внимание, что во внешней политике нельзя принимать решения, противоречащие интересам других государств" - как вы думаете СВО на территории Украины не противоречит интересам других государств?
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16 час.
М
Малышок
А как вы думаете, интересы других стран не противоречат интересам России? И почему территориальная целостность России противоречит интересам других стран уже на протяжении сотен лет?
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9 час.
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