Путин: Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР

М Малышок Всё правильно. Но помимо этого используют старые методы против России и других стран, не учитывая, что современная Россия - это не СССР. Другая идеология, иные цели, иные мотивы, иные побуждения. Да и средства для достижения своих целей тоже иные, чем у СССР.

ВЛ Владимир Ломовцев "Глава РФ обратил внимание, что во внешней политике нельзя принимать решения, противоречащие интересам других государств" - как вы думаете СВО на территории Украины не противоречит интересам других государств?