“Пробирки хранил дома”: как ловили подмосковного «кислотного» маньяка

Облить жертву кислотой – что может быть изощреннее и ужаснее, если говорить о беспричинных нападениях душевнобольных?! Не просто напугать или травмировать, а изуродовать, заставить ни в чем не повинного человека страдать до конца своих дней! Недавно психиатры признали невменяемым Андрея Сулимова (фамилия изменена) – так называемого кислотного маньяка, облившего ядовитой жидкостью двоих женщин в апреле […].