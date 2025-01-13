После многочисленных жалоб власти решили изменить работу реверса на мосту у Телецентра. Публикуем новый график работы разрешающего сигнала светофора.
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После многочисленных жалоб власти решили изменить работу реверса на мосту у Телецентра. Публикуем новый график работы разрешающего сигнала светофора.