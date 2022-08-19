В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении педагогов, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребенка в Хибинах

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих педагогов дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих педагогов дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.
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