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Царьград

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Бензин в Ростове подорожал до 120 рублей за литр

Бензин в Ростове подорожал до 120 рублей за литр

На ростовских сетевых АЗС за неделю резко выросли максимальные цены на бензин: АИ-95 подорожал с 67,59 до 109,90 рубля за литр, а АИ-100 достиг 119,90 рубля.

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