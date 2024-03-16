Участковые комиссии в Москве во второй день выборов приступили к работе в штатном порядке

Выборы президента в Москве проходят с 15 по 17 марта Все участковые избирательные комиссии в Москве во второй день выборов президента РФ приступили к работе в штатном порядке, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
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