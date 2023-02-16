Военное обозрение

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Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

Вооруженный конфликт на Украине, учитывая вовлеченность в него через поставки оружия и боеприпасов западных стран, привел к истощению запасов ракет, снарядов и патронов в арсеналах армий стран Североатлантического альянса.

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