Западная пресса: Конфликт на Украине опустошил арсеналы стран НАТО

Вооруженный конфликт на Украине, учитывая вовлеченность в него через поставки оружия и боеприпасов западных стран, привел к истощению запасов ракет, снарядов и патронов в арсеналах армий стран Североатлантического альянса.
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