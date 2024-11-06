Судьбоносные выборы в США. Они будут началом череды важнейших событий.

В последний год мы наблюдали много выборов глав государств во многих странах. Но по настоящему судьбоносными для всего человечества могут стать именно эти выборы президента Америки! Так или иначе… хоть я и не склонен трубить о том, что "в России выборов нет, всё всегда фальсифицируется Путиным", тем не менее, интриги не было.