Россияне раскрыли свои способы экономить в студенческие годы

Авито: Россияне в студенческие чаще всего экономили на подержанных товарах Большинство российских студентов экономят деньги благодаря покупке товаров «с рук», общественному транспорту и домашней еде, сообщили аналитики онлайн-платформы «Авито».
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