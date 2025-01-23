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Царьград

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Девятиклассника в Подмосковье задержали с ножом и топором на входе в школу: На место выехала ФСБ

Девятиклассника в Подмосковье задержали с ножом и топором на входе в школу: На место выехала ФСБ

В России новый школьный инцидент: очередной ребёнок явился на занятия с неуместными предметами. У подростка на входе в учебное заведение нашли нож и топорик мясника.

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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤯
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