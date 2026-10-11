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Для взлома аккаунта на "Госуслугах" мошенники используют двухэтапную схему: в МВД объяснили, как действуют злоумышленники

Мошенники взламывают аккаунты граждан на "Госуслугах" по двухэтапной схеме. Сначала злоумышленники под любым предлогом узнают у жертвы код из смс и провоцируют панику сообщениями о взломе.

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