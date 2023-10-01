Глава Черкасской администрации Табурец сообщил о пожаре в зернохранилище в Умани

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в одном из постов своего Telegram-канала рассказал о пожаре, который произошел в зернохранилище, расположенном на территории украинского города Умань.
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