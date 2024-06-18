Видео, как беспилотник на глазах у всех унёс бойца. Это наш дрон будущего "Перун"

Кажется, будущее наступило. Огромный беспилотник на глазах у всех унёс бойца вместе с оружием. Министерство обороны РФ показало уникальный дрон "Перун", который разработали парни из группировки войск "Днепр".
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