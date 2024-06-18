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Видео, как беспилотник на глазах у всех унёс бойца. Это наш дрон будущего "Перун"

Видео, как беспилотник на глазах у всех унёс бойца. Это наш дрон будущего "Перун"

Кажется, будущее наступило. Огромный беспилотник на глазах у всех унёс бойца вместе с оружием. Министерство обороны РФ показало уникальный дрон "Перун", который разработали парни из группировки войск "Днепр".

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Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
Сбылась фантастика. Война дронов!
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7 час.
ВД
Вовладар Даров
Этот дрон срочно нужен нашим солдатам!!!!
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48 мин.
Валерий Хромылев
Сообщат что повторяют маневр Кутузова со сдачей Москвы французам, подожгут и взорвут Киев, а затем начнут &quot;контрнаступ&quot; И дойдут до Владивостока
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32 мин.

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