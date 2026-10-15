После новых ударов по Киеву на Банковой сдали нервы даже у самых убеждённых "патриотов": "Вслед за Трампом предаст и Европа?" Нардепы растерянно повторяют: "Нас просто не станет", и на этом тревожном для Киева фоне прозвучал особенно зловещий инсайд… Из КНДР.
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Надо все силы бросить на систему глушения Starlink, а не распылять силы на проектирование новых камер на дорогах, дорожных комплексов с ИИ. А то много денег уходит на глупости.