После новых ударов по Киеву на Банковой сдали нервы даже у самых убеждённых "патриотов": "Вслед за Трампом предаст и Европа?" Нардепы растерянно повторяют: "Нас просто не станет", и на этом тревожном для Киева фоне прозвучал особенно зловещий инсайд… Из КНДР.