Средства ПВО сбили 33 украинских дрона над Смоленской, Липецкой, Тульской и Брянской областями

Большинство беспилотников перехватили над Брянской областьюСредства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня сбили 33 украинских беспилотника над Смоленской, Липецкой, Тульской и Брянской областями, сообщает Министерство обороны России.
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