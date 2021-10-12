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Молдавия запросила у ЕС чрезвычайные поставки газа через Румынию

Молдавия запросила у ЕС чрезвычайные поставки газа через Румынию

Как сообщает британское издание Financial Times, власти Молдавии готовятся запросить у Европейского союза возможность дополнительно закупить газ через соседнюю Румынию в связи с тем, что переговоры с российским концерном "Газпром" зашли в тупик.

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