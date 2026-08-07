Страшнее мотоциклов: Электросамокаты связали с тяжёлыми травмами внутренних органов

За последние годы количество серьёзных травм, связанных с электросамокатами, значительно возросло. Исследование, проведённое на основе данных пациентов, поступивших в травматологические центры США после ДТП с этим видом транспорта, выявило опасные повреждения внутренних органов у пострадавших.