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FiNE NEWS

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Страшнее мотоциклов: Электросамокаты связали с тяжёлыми травмами внутренних органов

За последние годы количество серьёзных травм, связанных с электросамокатами, значительно возросло. Исследование, проведённое на основе данных пациентов, поступивших в травматологические центры США после ДТП с этим видом транспорта, выявило опасные повреждения внутренних органов у пострадавших.

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