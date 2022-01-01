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В Колумбии сообщили о росте добычи угля

В Колумбии сообщили о росте добычи угля

На 18,7% выросла добыча угля в Колумбии в третьем квартале 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, согласно данным министерства горнодобывающей промышленности и энергетики страны, 31 декабря сообщает информационный портал Mining.

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