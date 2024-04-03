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Ирина Антонец: Я хочу сохранить как можно больше жизней!

Ирина Антонец: Я хочу сохранить как можно больше жизней!

Руководитель добровольческого объединения «Добрые руки иZмайлоVо» – Ирина Антонец в беседе с изданием «Аргументы недели» рассказала о том, как с волонтерами плетут маскировочные сети для ребят на передовой.

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