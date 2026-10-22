В Минобороны России рассказали о работе медбрата-анестезиста с позывным Татарин, который заключил специальный контракт для медицинских работников и выполняет задачи в медицинском подразделении 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Сумской области.
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