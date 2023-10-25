Эх, вот хочется чего-нибудь. эдаково. Вот хотя бы помните Херсон? Можете полюбопытствовать, если не лень, постоянные читатели должны и так вспомнить.
Херсон. Как мы переиграли Запад всухую
Комментарии
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Валерий Никитин
плацдарм нужен для наступления. если это не входило в планы командованияЮ зачем потери? чтобы Вы похвалили сидя дома в тепле и безопасности?
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4 д.
ВН
Валерий Никитин
вопрос болезненный. и в то же время простой. задайте его матери, сын которой остался жив благодаря этому. приняли стратегию, не проигрываем в её рамках. харе ныть.
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4 д.
Юрий Золотарев
Автору - РЕСПЕКТ за статью!!
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3 д.
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