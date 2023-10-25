Херсон. Как мы переиграли Запад всухую

плацдарм нужен для наступления. если это не входило в планы командованияЮ зачем потери? чтобы Вы похвалили сидя дома в тепле и безопасности?

ВН

Валерий Никитин

вопрос болезненный. и в то же время простой. задайте его матери, сын которой остался жив благодаря этому. приняли стратегию, не проигрываем в её рамках. харе ныть.