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Маск заявил, что за последние месяцы его дважды пытались убить

Маск заявил, что за последние месяцы его дважды пытались убить

Уроженец Южно-Африканской Республики Илон Маск написал в соцсети, что США "впереди ждут опасные времена".

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