В Иерусалиме назвали кощунством атаку ВСУ на храм в Белгородской области

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апреля, ФедералПресс. Архимандрит Вассиан, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме охарактеризовал атаку Вооруженных сил Украины на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области как кощунственный акт.
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