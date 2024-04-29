"Это безумие": Илон Маск раскритиковал политику США за помощь Украине

Американский миллиардер считает, что милитаризация Киева оттягивает долгожданный мир.Американский бизнесмен Дэвид Сакс написал пост, в котором прокомментировал слова Владимира Зеленского о работе с США над соглашением о поддержке Киева на десять лет.
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