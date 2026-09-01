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Врач раскрыл неочевидную причину мешков под глазами

Врач раскрыл неочевидную причину мешков под глазами

Если отеки держатся весь день или появляются без связи с режимом, стоит проверить работу почек, щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы Ношение тесной одежды может вызывать отеки и мешки под глазами, сообщил NEWS.

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