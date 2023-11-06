Форвард "Локомотива" Сулейманов пошутил, что Рыбчинского побьют за промах

Нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов прокомментировал промах своего одноклубника Дмитрия Рыбчинского в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", передает "Матч ТВ".
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