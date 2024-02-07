Фигуристка Двоеглазова: здоровье немножечко тревожит, но стараюсь не думать

Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Алиса Двоеглазова, которая после короткой программы на первенстве России среди юниоров заняла промежуточное второе место, призналась, что не до конца оправилась от травмы.
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